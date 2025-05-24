Kars Çayı Akaryakıtla Kirleniyor

Kars Çayı Akaryakıtla Kirleniyor
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Kars'ın önemli su kaynaklarından Kars Çayı, belirlenemeyen bir kaynaktan sızan akaryakıt nedeniyle kirlenerek çevreye yoğun mazot kokusu yayıldı. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

KARS'ın önemli su kaynaklarından Kars Çayı, henüz belirlenemeyen kaynaktan sızan akaryakıt nedeniyle kirlendi, çevreye mazot kokusu yayıldı.Doğal kaynağını Allahuekber Dağları'ndan alan ve Arpaçay Barajı'na kadar uzanan 93 kilometrelik Kars Çayı'na akaryakıt karıştığı tespit edildi. Kars il merkezinden geçen çayın yüzeyinin akaryakıtla kaplandığı gözlendi.Durumu ilk fark edenlerden Bülbül Mahallesi Aras Küme Evleri'nde yaşayan Durak Bağış (66), "Evimiz çayın hemen kenarında. Sabah otururken yoğun mazot kokusu geldi. Pencereden dışarı baktığımızda çayın yüzeyinin akaryakıtla kaplandığını gördük. Bu durum saatlerce sürdü. Hemen yetkililere haber verdik. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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