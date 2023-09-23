Kars Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda ve Temizlik Malzemesi Yardımı Yapıyor

Kars Belediye Başkanlığı'nın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılmaktadır. Yardımlar evlerde teslim edilmekte ve Toplumsal Dayanışma Mağazası'nda randevu usulüyle verilmektedir.

Kars Belediye Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi vatandaşlara, gıda ve temizlik malzemesi paketleri verildi.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kentte bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardım destekleri aralıksız devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda devam eden çalışmalarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) işbirliğinde belirlenen aileler için belediye tarafından hazırlanan gıda maddeleri vatandaşlara evlerinde teslim edilirken, temizlik malzemesi paketi ise Toplumsal Dayanışma Mağazası'nda randevu usulüne göre veriliyor.

Konuyla ilgili Belediye Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemizce ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardım faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS