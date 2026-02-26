Haberler

Kars-Ardahan Yolunda Gizli Buzlanma Kazaya Yol Açtı

Güncelleme:
Kars-Ardahan kara yolunda meydana gelen kaza, gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden bir TIR'ın yoldan çıkması sonucu gerçekleşti. Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

KARS- Ardahan kara yolunda kar yağışı sonrası oluşan gizli buzlanma kazaya yol açtı. Yoldan çıkan TIR nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, Kars-Ardahan kara yolu Ani Ören Yeri Kavşağı mevkisinde meydana geldi. N.K.'nin yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği 73 AAE 621 plakalı TIR, kayarak yoldan çıktı. İhbarla kaza yerine bölge trafik ekipleri sevk edildi. TIR'da hasar oluşurken, kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. TIR'ın kaldırılması sonrası trafik normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
