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Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde yüzeysel donma 11 Kasım'da başladı

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Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde yüzeysel donma 11 Kasım'da başladı
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Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde yüzeysel donma 11 Kasım'da başladı; gece sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye düştü. Atlı kızakçı Dural Daşdemir, son 10 yılın rekor tarihi olduğunu ve ay sonuna kadar göl üzerinde aktivitelerin başlayacağını söyledi.

Kars- Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.

Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün, Taşbaşı köyü mevkisindeki kenar kısımları dondu.

Gölde yaşamlarını sürdüren ördek ve sakarmekeler buzlar arasında yiyecek aradı. Sakarmekelerin göl üzerinde yürümesi güzel görüntü oluşturdu.

Kısmen buzla kaplanan göl dronla görüntülendi.

"10 yıldır böyle yüzeysel donma gerçekleşmemişti"

Göl üzerinde atlı kızakçılık yapan Dural Daşdemir, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün kasım ayında donmaya başladığını söyledi.

Daşdemir, son yıllarda en erken donma olayını yaşadıklarını dile getirerek, "Bu sezonu açmak için hazırlanıyoruz, 11 Kasım itibarıyla Çıldır Gölü giriş bölümünde yüzeysel donma başladı. Havaların soğumasıyla yüzeysel donma gerçekleşti. Ay sonuna kadar atlı kızaklarımızla göl üzerine aktivitelerimizi başlatacağız. Son 10 yılın rekor tarihi diyebiliriz. 10 yıldır böyle yüzeysel donma gerçekleşmemişti." dedi.

Kaynak: AA
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