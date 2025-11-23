Kars-Ardahan Kara Yolunda Devrilen Tır Trafiği Kapattı
Kars-Ardahan kara yolunun bir yönü, devrilen yem yüklü tır nedeniyle ulaşıma kapandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Abdullah Ç. (22) idaresindeki 16 NIN 78 plakalı yem yüklü tır, Kars- Ardahan kara yolu Asri Mezarlık mevkisinde devrildi.
Yan yatan tırdaki yemler yola savruldu, Ardahan'a gidiş istikameti ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Abdullah Ç, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince, Ardahan istikametine giden araçlar başka güzergaha yönlendirildi. Bazı tırlar ise yolda aracın kaldırılmasını bekledi.
Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.