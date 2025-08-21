Kars Açık Ceza İnfaz Kurumunda Film Gösterimi Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler için düzenlenen film gösterimi etkinliği, bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Ceza İnfaz Kurumlarının ıslah edici ve entegrasyonu destekleyen bir rolü olduğu vurgulandı.

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler için film gösterimi etkinliği düzenlendi.

Ceza İnfaz Kurumlarının, infazın temel amacını yansıtan ve bireyleri topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen rehabilitasyon faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu öncülüğünde ve Kars Belediyesinin katkılarıyla, kurum bünyesinde özel bir açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe kurumdaki tüm hükümlüler ve personel katıldı.

Etkinlikte, Ceza İnfaz Kurumlarının sadece ıslah edici değil, aynı zamanda topluma entegrasyonu destekleyen kurumlar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
