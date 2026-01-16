Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da okulun son günü karne almaya gitmek için yola çıkan 2 lise öğrencisinin seyir halinde olduğu motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, öğrencilerden Hasan Demir (16) hayatını kaybederken, arkadaşı Oğuzhan Yiğit S. (15) ise yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Hasan Demir ve Oğuzhan Yiğit S., karne almaya gitmek için motosiklet ile yola çıktı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 CAA 121 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki lise öğrencisinden durumu ağır olan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan yaralı kurtulan Oğuzhan Yiğit S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER-KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
