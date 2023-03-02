Karma Türkiye, Barcelona'da yerini aldı

Mobil endüstride Avrupa'nın en önemli etkinliğinde Karma Türkiye Karma Türkiye, MWC Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden firmalardan sadece biri. Mobil Dünya Kongresi 2023'te Türkiye de geniş bir stant ile temsil ediliyor. 30 farklı Türk şirketinin yer aldığı stantta yeni teknolojiler ve firmaların tanıtımları da yapılıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek sesli içerik ve podcast platformu Karma Türkiye, MWC Barcelona fuar katılımcılarıyla tanıştı. Karma Türkiye, Bilgiyi Ticaretleştirme Derneği (BTM) İstanbul'un desteğiyle Türkiye'yi temsil eden 3 girişim ve projeden biri oldu.

İSPANYA'NIN BERCELONA KENTİNDE BAŞLADI

Barcelona'da 27 Şubat'ta kapılarını açan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2023), 200'e yakın ülkeden gelen 80 bin profesyonel fuar katılımcısına tanıtıyor. Teknoloji ve özellikle mobil endüstride Avrupa'nın en önemli etkinliği olan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2023), İspanya'nın Barcelona kentinde başladı.

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZE ETTİ

Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) düzenlediği fuarda Türkiye'nin milli katılımını 2014'ten bu yana olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize etti.

4 GÜN SÜRECEK

Bu önemli fuara katılım sertifikasını ise Karma Türkiye adına platformun CEO'su ve kurucu ortağı Dilruba Özcan Barcelona Başkonsolosu Selen Ecvit'ten aldı. Türkiye'nin ve dünyanın yeni sesli superapp'i olan Karma Türkiye, 4 gün boyunca sürecek olan fuarda yerini alacak. Karma Türkiye'ye www.karmaturkiye.com web sitesinden ve uygulama mağazalarından ulaşılabilir.