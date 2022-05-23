Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Ayhan Turhan - Güncel
 - Güncelleme:

Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kaybolduBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesi etkili olan toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu.

Karlıova, toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesi etkili olan toz taşınımıyla birlikte adeta kayboldu.

Bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de Suriye üzerinden gelen toz taşınımı teslim oldu. İlçenin üzerini tamamen toz ile kaplanırken, ilçedeki araçların üzerinde toz birikintileri oluştu. Daha önce kar fırtınasıyla mücadele ettiklerini dile getiren vatandaşlardan Metin Bingöl, "Daha önce sürekli kar fırtınası ile uyanıyorduk bugün de aşırı derecede toz fırtınası var. Camları açamıyoruz, nefes alırken bile toprağı soluyoruz" dedi. Yetkililer, toz taşınımına karşı vatandaşların tedbirleri olması gerektiğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Güncel

Karlıova, Suriye, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title