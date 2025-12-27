Karlıova'da araç sürücülerine yiyecek ve içecek ikramı
Karlıova Kaymakamlığı, etkili kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Bingöl-Erzurum karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.
Karlıova Kaymakamlığınca, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda durmak zorunda kalan sürücülere yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.
Devam eden kar yağışı nedeniyle Bingöl- Erzurum karayolunda ağır tonajlı araçların geçişini izin verilmedi.
Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince, yolda bekleyen sürücülere ve yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel