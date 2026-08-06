Karlıova'da köy çalışmaları denetlendi

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylerde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlık tarafından ilçeye bağlı köylerde yürütülen asfalt bakım-onarım ve yama çalışmaları ile kanalizasyon, su ve kilitli parke çalışmaları sürüyor.

Kaymakam Bıçak, çalışmaların yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA