Karlıova'da köy çalışmaları denetlendi
Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylerde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.
Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylerde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.
Kaymakamlık tarafından ilçeye bağlı köylerde yürütülen asfalt bakım-onarım ve yama çalışmaları ile kanalizasyon, su ve kilitli parke çalışmaları sürüyor.
Kaymakam Bıçak, çalışmaların yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA