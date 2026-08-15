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Karlıova'da Köy Yatırımları Sürüyor

Karlıova'da Köy Yatırımları Sürüyor
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Bingöl Karlıova'da Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında köylerde okul, yol, su, kanalizasyon ve parke taşı çalışmaları başlatıldı. Amaç, vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunmak.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde yatırım çalışmaları devam ediyor.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında ilçeye bağlı birçok köyde okul, yol, su, kanalizasyon ve kilitli parke taşı çalışması başlatıldı.

Çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaları amaçlanıyor???????.

Kaynak: AA
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