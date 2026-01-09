Haberler

Karlıova'da yoğun kar yağışı

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken, İlçe Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışmalara başladı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı. Yağış ile yüksek kesimlerde bulunan bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı belirtildi. İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
