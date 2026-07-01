Haberler

Karlıova'da öğrenciler için etkinlik düzenlendi

Karlıova'da öğrenciler için etkinlik düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İyilik Adımları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler palyaçolar eşliğinde halay çekip şarkılar söyledi, ardından ikramlar yapıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

İyilik Adımları Derneğince Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler palyaçolar ile halay çekti, şarkılar söyledi.

Daha sonra öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte öğrenciler ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten İyilik Adımları Derneği Genel Başkanı Canan Hafız, "Karlıova'da karnelerini alan minik kardeşlerimizle buluştuk. Beraber doyasıya eğlendik. Her bir çocuğum mutluluğu bizim için dünyaya bedel. Onlar mutlu olunca bizler de çok mutlu oluyoruz." dedi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Haliloğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada

"Yüksek hesap" cinayeti kamerada! Adisyonu görünce kıyamet koptu
Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

Trabzonspor'a transfer olan Samet'ten Fenerbahçe için olay hamle
YRP, üye sayısını 53 bin 12 artırdı

YRP, üye sayısını artırdı
Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti

Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden
A Milli Takım'ın Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu

Fransa ve İtalya ile oynayacağımız dev maçların statları belli oldu