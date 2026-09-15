Karlıova'da öğrencilere kırtasiye desteği

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrencilere kırtasiye desteği sağlandı.

Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere destek amacıyla çanta, kitap, kalemlik ve kalem gibi kırtasiye malzemeleri hazırlandı.

Kırtasiye malzemeleri, Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde ilçeye bağlı köylerde okuyan 250 öğrenciye ulaştırıldı.

Kaynak: AA