Karlıova'da Öğrenci Servislerine Denetim

Karlıova'da Öğrenci Servislerine Denetim
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçların teknik donanımları kontrol edilirken, öğrencilere emniyet önlemleri hakkında uyarılar yapıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde araçların teknik donanımları ve ekipmanları kontrol edildi, öğrencilere emniyet önlemleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Servislerde bulundurulması zorunlu ekipmanları kontrol eden ekipler, öğrencileri emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı.???????

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
