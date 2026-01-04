Atıyla gezerken vaşakla karşılaştı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde atıyla gezerken nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşak gören Eyüp Ökten o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan Eyüp Ökten, kar yağışının ardından atıyla gezintiye çıktı. Ökten, bir süre sonra nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşakla karşılaştı. Ökten, karlar içinde yürüyen vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.