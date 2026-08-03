Karlıova'da Kilitli Parke Taşı Çalışmaları Başladı
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başladı. Kaymakamlık, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için bu tür yatırımların planlanan program çerçevesinde devam edeceğini belirtti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Dörtyol köyünde yürütülen kilitli parke taşı yapım çalışmalarına başlandı.
Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam edecek.???????
Kaynak: AA