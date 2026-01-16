Haberler

Karlıova'da karla mücadele çalışması yürütülüyor

Karlıova'da karla mücadele çalışması yürütülüyor
Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu kapalı olan köy yolları, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları ile ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgede, ekipler mezralarda da çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma açılıyor.

İlçede devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ilçede tüm köy yolları ulaşıma kapandı.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışma sonucu tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

Ekipler mezralarda da çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
