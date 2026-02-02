Haberler

Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasına yol açtı ve vatandaşlarla sürücüler zor anlar yaşadı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Yoğun kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
