Karla kaplı Karlıova'da güzel manzaralar oluştu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı dolayısıyla beyaza bürünen alanlar güzel manzara oluşturdu.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan ve yılın 6 ayı kış koşullarının hüküm sürdüğü Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturan ilçeye bağlı Çiftli köyü bölgesi dron ile görüntülendi.