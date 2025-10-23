Karlıova'da Gazze yararına kermes

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

Şehit Hacı Alan İmam Hatip Lisesi'nde, öğrenciler ve öğretmenler tarafından insani dramın yaşandığı Gazze'ye dikkat çekmek ve oraya yardımda bulunmak amacıyla evlerde hazırlanan pasta ve yemeklerin satışa sunulduğu kermes düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Abdulselam Bıçak, öğretmenleri ve öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.