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Karlıova'da Bahçe köyünde parke taşı döşeme çalışması yapılıyor

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Bahçe köyünde kilitli parke taşı döşeme çalışması yürütülüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Bahçe köyünde kilitli parke taşı döşeme çalışması yürütülüyor.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Bahçe köyünde yürütülen kilitli parke taşı yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla köyde ulaşım ve yaşam alanlarının daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, köylere hizmet götürme noktasında yürütülen çalışmaların program dahilinde diğer köylerde de sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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