KARLI ZİRVEDEN DENİZE PEDAL ÇEVİRECEKLER

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde pazar günü düzenlenecek Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'na 7 ülkeden 150 sporcu katılacak. 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde başlayacak yarışta sporcular 34 kilometre parkuru plaja kurulacak rampadan denize atlayışla tamamlayacak.

Kemer Belediyesi ana sponsorluğunda, Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'nin (KETOB) desteğiyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen Sky to Sea Enduro Dağ Bisikleti yarışı yapılacak. Cumartesi günü deneme sürüşünün ardından pazar günü gerçekleştirilecek yarışta İngiltere, Rusya, Venezüella, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Afrika, Azerbaycan ve Türkiye'den ülkeden 150 civarında sporcu mücadele edecek. Organizasyon Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'nın 2. Ayak yarışı kategorisinde gerçekleştirilecek.

Tahtalı Dağı zirvesinde başlayacak yarışta sporcular 34 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Sporcular parkurda karlı dağ geçişlerinin yanı sıra Olympos dağının kayalıklarında, dere yatağında, orman içerisindeki zorlu patikalar geçip Kemer plajına ulaşacak. Plaja kurulan atlayış rampasından geçen sporcular denizde yarışı tamamlayacak.

Organizasyonun tanıtımı amacıyla 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olimpos Teleferik'te basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Bu tür organizasyonlar Kemer'in ve Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Yarışı dünya şampiyonasına çevirmek için çalışacağız" dedi.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, karlı dağın zirvesinde başlayıp, denizde sona erecek yarışın bu özelliğiyle dünyada ilk olduğunu dile getirdi. Yorulmaz, "Turizm çeşitliliği açısından yarış çok önemli. Spor aktiviteleri, turizmin önemli parçası. Artık güneş, kum ve güneş olayının dışına çıkmak zorundayız. Bu tip organizasyonlarda en iyi örnek" diye konuştu. Yarış koordinatörü Ömer Nizam, sporcuların 34 kilometrelik etapta ilçenin doğal güzelliklerinde yarışacak. Güney Afrikalı bisikletçi Sharjah Jonsson, "Kemer'de olmak ve burayı görmek mükemmel. Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Dağın zirvesindeki karlı alandan denize geleceğiz. Bu normal bir şey değil. Yarışı bitirdikten sonra Dünya Kupası için İskoçya'ya gideceğim ve gelecek yıl tekrar burada olmayı istiyorum" dedi.

Toplantının ardından sporcular Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde gösteri sürüşü yaptı. Bazı sporcular gösteri sürüşünde karda bisikletiyle düştüğü gözlendi. Sporcular daha sonra sahilde fotoğraf çektirdi. Toplantıya Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, Olimpos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Rus bisikletçi Kiril Cherkashenko, Kemerli sporcu Osman Minta da katıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel