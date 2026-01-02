Yolu kapalı köyde yaralanan kişi paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı
Amasya'nın Taşova ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 71 yaşındaki Ş.K., kar nedeniyle kapalı olan yolda paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Çakırsu köyünde oturan 71 yaşındaki Ş.K, yüksekten düşmesi sonucu başından yaralandı.
Ş.K'nin yakınlarının 112 Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunmasının ardından köye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine, köye paletli ambulans sevk edildi.
Ekiplerce evinden alınan yaralı, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel