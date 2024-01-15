Karla Mücadele Ekipleri Şeker Hastasını Hastaneye Ulaştırdı

VAN'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede oturan tansiyon ve şeker hastası Mizgican Şeker (56), karla mücadele ekiplerinin yol açmasıyla ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Başkale'ye 40 kilometre uzaklıktaki yolu kar nedeniyle kapanan Yukarı Dikmen Mahallesi'nde rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası Mizgican Şeker için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte yola çıktı. Yolun acımasıyla mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Şeker'e ilk müdahaleyi evde yaptı. Ambulansa alınan Mizgican Şeker, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.