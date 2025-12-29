Bitlis'te kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan besicilerin yardımına ekipler yetişti
Bitlis'in Hizan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mezrada hayvanlarıyla mahsur kalan besicilere, İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yardım ederek yolu açtı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada hayvanlarıyla mahsur kalan besicilerin yardımına ekipler yetişti.
İlçeye bağlı Horozdere köyü Göçlü mezrasında besicilik yapan 3 kişi, hayvanlarının yeminin tükenmesi üzerine yaşadıkları köye dönmek istedi.
Yoğun kardan dolayı yolun kapanması nedeniyle mezrada mahsur kalan besiciler, yetkililerden yardım talep etti.
Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak besicilerin hayvanlarıyla köye ulaşmalarını sağladı.
Ekiplere eşlik eden Horozdere köyü Muhtarı Kıyasettin Aydın, besicilerin durumunun iyi olduğunu belirtti.