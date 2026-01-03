Haberler

Mardin'de sağlık personeli, 84 yaşındaki hastayı ambulansa kadar sırtında taşıdı

Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan kar yağışı, Danışman Mahallesi'nde bir hasta için sağlık ekiplerinin seferber olmasına neden oldu. 84 yaşındaki Nuri İnan, yolu kapanan mahallede rahatsızlanınca UMKE ekipleri, kendisini 500 metre taşımak zorunda kaldı. Sağlık durumu iyi olan İnan, hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 84 yaşındaki kişi için sağlık ekipleri seferber oldu.

Kar yağışının etkili olduğu kırsal Danışman Mahallesi'nde rahatsızlanan Nuri İnan'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yolunun kardan kapanması nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.

Aracın belirli bir noktadan sonra karda ilerleyememesi üzerine UMKE'de görevli hemşire Hüseyin Cihan Özdoğru, hastayı yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa sırtında taşıdı.

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnan'ın yakınları, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

