Siirt'te yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar hastanelere ulaştırıldı

Siirt'in Pervari, Baykan ve Şirvan ilçelerinde kar nedeniyle kapanan yollar, sağlık ekiplerinin 6 saatlik mücadelesiyle açılarak hastalar hastanelere ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari, Baykan ve Şirvan ilçelerinde yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışması sonucu hastanelere ulaştırıldı.

Pervari'ye bağlı Keskin köyünde ikamet eden kalp hastası 35 yaşındaki N.S'nin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulansın kar nedeniyle köye ulaşamaması üzerine karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla ulaşım sağlanan köyden alınan hasta, hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Söğütönü köyünde düşme sonucu kalça kemiği kırılan 60 yaşındaki Nadir B. ve aynı köyden yüksek ateş şikayetiyle 6 çocuk, Baykan'ın Adakale köyünde tansiyon hastası S.K. ile Şirvan'ın Cevizlik köyünde rahatsızlanan bir çocuk için de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

İhbarlar üzerine bu bölgelere sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kapalı yolların ulaşıma açılmasının ardından belirtilen adreslere ulaşan ekipler, hastaları kent merkezi ve ilçelerdeki hastanelere götürdü.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
