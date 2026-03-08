Haberler

Bitlis'te yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Sarıkum köyünde göğüs ağrısı şikayeti olan kadına, sağlık ekipleri tarafından ulaşılarak hastaneye sevk edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıkum köyünde göğüs ağrısı şikayeti bulunan kadının yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve UMKE ekipleri, hastaya ulaşmak için bölgeye hareket etti.

Yoğun çaba sonucu hastaya ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından hastayı evinden alarak ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine götürdü.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, hastanın evinden alınması sürecine destek veren ekiplere teşekkür etti.

