Samsun'da kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle kapanan yol, hasta Selaattin Kör'ün ambulansa ulaşımını engelledi. Ancak, belediye ekipleri hızlıca müdahale ederek yolu açtı ve hastayı sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, kar nedeniyle mahallenin yolunun kapanması nedeniyle yapılan çalışmanın ardından alınarak hastaneye götürüldü.
Karayonca Mahallesi İncegeriş mevkisindeki evinde rahatsızlanan Selaattin Kör için yakınları, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.
Bunun üzerine adrese sevk edilen ambulans, mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olması sonucu hastaya ulaşamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine Salıpazarı Belediyesi karla mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışmayla mahalle yolunu açtı.
Belediye ekipleri, hastayı iş makinesiyle ambulansın bulunduğu yere getirerek sağlık ekiplerine teslim etti.
Kör, ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Belediye yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının ilçe genelinde sürdüğünü belirterek vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.