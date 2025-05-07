Karkamış'ta Gazze ve Doğu Türkistan için Hayır Çarşısı Düzenlendi

Karkamış'ta Gazze ve Doğu Türkistan yararına hayır çarşısı düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Gazze ve Doğu Türkistan yararına düzenlenen hayır çarşısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Gazze ve Doğu Türkistan yararına hayır çarşısı düzenlendi. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştiren etkinlikte, kebap çeşitleri, geleneksel tatlılar ve ev yapımı yemekler satışa sunuldu. Elde edilen gelirlerin tamamının ise Doğu Türkistan ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanacağı belirtildi. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, halkın gösterdiği yoğun ilgiden duyulan memnuniyet dile getirilerek, destek veren herkese teşekkür edildi.

Etkinlik boyunca hem lezzetli ürünlerin tadına bakma fırsatı bulan katılımcılar hem de yardımda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.