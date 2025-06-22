Karkamış'ta Ağabeyi Tarafından Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma sonrasında Eyyüp T. ağabeyi tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti, ağabey ve babası gözaltına alındı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Çiftlik Mahallesi'nde iki kardeş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Eyyüp T. (29) tabancayla ağır yaralandı.

Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Eyyüp T. kurtarılamadı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Eyyüp T'nin ağabeyi İbrahim Halil T. ve babası Muhsin T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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