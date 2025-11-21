Haberler

Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Berkay Karaca için mevlit okutuldu

Güncelleme:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mevlit okutuldu.

Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker anıldı. Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi.

Programa, şehidin babası Nedim, ağabeyi Bünyamin Karaca ve aile yakınları ile Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karaca, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
