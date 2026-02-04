Haberler

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ, CESEDİN BAŞINDA AĞLARKEN YAKALANDI

Güncelleme:
Adana'da bir kargo işçisi, tartıştığı eşi Kadriye Alver'i defalarca bıçaklayarak hayatını kaybettirdi. Olayın ardından Ş.A., eşinin cesedinin başında ağlarken polis tarafından gözaltına alındı.

ADANA'da kargo işçisi Ş.A., tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Kadriye Alver'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cesedin başında ağlayan Ş.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarını okula gönderen kargo işçisi Ş.A. ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Ş.A., eşini defalarca bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Alver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşinin başında ağlayan Ş.A.'yı gözaltına aldı. Alver'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

