Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Sarıyer'de karaya oturdu

Güncelleme:
Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler bölgeye sevk edildi.

Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

