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Kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sürüyor

AA - Kübra Kara - Güncel
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Kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sürüyor

Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemileri, Sarıyer açıklarında gün boyu tur atarken kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri devam ediyor.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemileri, Sarıyer açıklarında gün boyu tur atarken kargo gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bulgaristan-Kefken kesimindeki Karadeniz sularında ikinci bir duyuruya kadar, gün batımı ile gün doğumu arasında her türlü balık avcılığının durdurulması kararına uyan balıkçılar gün içerisinde avlanma yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde avdan dönen balıkçılar ise limanda duran gemilerde çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarındaki 2 Sahil Güvenlik Arama ve Kurtarma gemisi, Boğaz'ın Karadeniz'e açılan kısmında tur atıyor. Kargo gemilerinin ise Boğaz'dan geçişleri sürüyor.

Öte yandan askeri bir helikopterin de Boğaz üzerinde tur attığı görüldü.

AA / Kübra Kara - Güncel

İstanbul Boğazı, Sahil Güvenlik, Karadeniz, Sarıyer, Güncel, Haberler

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