Kargı'da ana sınıfı öğrencileri Karagöz ve Hacivat ile buluştu

Çorum'un Kargı ilçesinde anaokulu öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla buluştu.

125. Yıl Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, okul müdürü Fatma Akpınar ve özel eğitim öğretmeni Hatice Akpınar tarafından hazırlanan "Ramazan İkramı" adlı gölge oyunu sınıflarda sahnelendi.

Ramazan ayının geleneksel eğlenceleri arasında yer alan Hacivat-Karagöz gösterisiyle öğrenciler hem kültürel değerlerle tanıştı hem de eğlenceli anlar yaşadı.