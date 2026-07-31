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Kargı'da tarım alanları İHA ile denetlendi

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ÇORUM (AA) – Çorum'un Kargı ilçesinde yem bitkileri üretim alanları ile tarımsal üretim planlaması kapsamında bulunan ekili alanlar, insansız hava aracı (İHA) kullanılarak denetlendi.

ÇORUM (AA) – Çorum'un Kargı ilçesinde yem bitkileri üretim alanları ile tarımsal üretim planlaması kapsamında bulunan ekili alanlar, insansız hava aracı (İHA) kullanılarak denetlendi.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince 2026 üretim yılı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, geniş tarım arazileri havadan görüntülendi.

İHA ile elde edilen görüntüler üzerinden parsellerin genel durumu, ürünlerin gelişim süreci, ekiliş alanlarının sınırları ve mevcut üretim yapısı incelendi. Havadan yapılan kontrollerin yanı sıra teknik ekipler tarafından sahada da gözlem ve incelemelerde bulunuldu.

Denetimlerde ekilişlerin kayıtlarla uyumu, üretim alanlarının mevcut durumu ile destekleme şartlarına uygunluğu kontrol edilirken, yapılan tespitlere ilişkin teknik değerlendirmeler kayıt altına alındı.

Kaynak: AA
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