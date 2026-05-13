Kargı'da Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim öğrencileri buluştu

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi. Öğrenciler, 'Farklılıklarımızla Biriz, Sevgimizle Güçlüyüz' temalı boyama çalışmaları yaptı ve çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Programa Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Kargı 125. Yıl Anaokulunun özel eğitim sınıflarının öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, "Farklılıklarımızla Biriz, Sevgimizle Güçlüyüz" yazılı boyama çalışmalarını birlikte tamamlayarak ortak pano hazırladı.

Çeşitli oyunların da oynandığı programda öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker de katıldı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuhammed Sami Pamuk:

Böyle güzel etkinlikleri daha fazla yapmalıyız! Farklılıklarımızla biriz diyen bu yaklaşım tam olarak toplumumuzun kalbinde olması gereken değerdir!

Haber YorumlarıAhmet Çağlar:

müdür başkan ve öğretmenlerimize teşekkürler, bu çalışmalar engelli öğrencilerin özgüvenini arttırmak için gerçekten faydalı

Haber YorumlarıMehmet Gökçe Özer:

Çok güzel bir etkinlik! ?? Engelli çocuklarımızın topluma entegrasyonu için bu tür faaliyetler çok önemli ?? Laik ve modern eğitim sistemi herkesin eşit haklarını korumalı ????

