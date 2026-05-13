Kargı'da Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim öğrencileri buluştu
Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi. Öğrenciler, 'Farklılıklarımızla Biriz, Sevgimizle Güçlüyüz' temalı boyama çalışmaları yaptı ve çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.
Programa Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Kargı 125. Yıl Anaokulunun özel eğitim sınıflarının öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Etkinlikte öğrenciler, "Farklılıklarımızla Biriz, Sevgimizle Güçlüyüz" yazılı boyama çalışmalarını birlikte tamamlayarak ortak pano hazırladı.
Çeşitli oyunların da oynandığı programda öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker de katıldı.