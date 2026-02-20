Haberler

Kargı'da öğrenciler ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri hazırladı

Kargı'da öğrenciler ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri hazırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 57 ramazan kolisi, 'İyiliği Paylaş Projesi' kapsamında velilerin ve öğretmenlerin desteğiyle dağıtıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından yürütülen "İyiliği Paylaş Projesi" kapsamında ihtiyaç sahipleri için 57 ramazan kolisi hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderdiği yazı kapsamında öğrenciler, evlerinden temel gıda malzemeleri getirdi.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin desteğiyle hazırlanan 57 ramazan kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
TEM'de iki tır çarpıştı! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

TEM'de feci kaza! Sürücü araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''