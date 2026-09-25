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Kargı'da öğrenciler Gazze'deki çocuklara destek için uçurtma uçurdu

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Kargı'da öğrenciler Gazze'deki çocuklara destek için uçurtma uçurdu
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Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet İlkokulu önünden Kargı Çayırı'na yürüdü. Burada Gazze'deki çocuklara destek mesajı verildi ve uçurtmalar 'Kardeşlik gökyüzünde' çağrısıyla gökyüzüne bırakıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde öğrenciler, Filistin'deki çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak ve barış, kardeşlik ve merhamet mesajı vermek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğine katıldı.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, Cumhuriyet İlkokulu önünde bir araya geldi.

Ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyen öğrenciler, Kargı Çayırı'na ulaştı.

Burada öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan 6. sınıf öğrencisi Şevval Ece Özkoca, savaşların en büyük mağdurunun çocuklar olduğunu söyledi.

Gazze'deki çocukların yalnız olmadığını dile getiren Özkoca, "Hiçbir savaş bir çocuğun gülüşünden daha önemli olamaz. Bizler buradan Gazze'deki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını haykırmak istiyoruz. Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle." dedi.

Açıklamanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan uçurtmalar, "Kardeşlik gökyüzünde" çağrısıyla gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: AA
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