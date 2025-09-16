Kargı'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Çorum'un Kargı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kargı'da Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni bir eğitim iklimi inşa ettiklerini söyledi.

Yeni dönemin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde karşılandığını belirten Peker, "Erdem, değer ve eylem çizgisinde öğrenci merkezli, beceri temelli ve bütüncül yaklaşımımızla bilimi kök değerlerimizle buluşturuyoruz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.' ilkesini rehber edinerek düşünen, üreten ve iyiliği eyleme dönüştüren bir eğitim iklimi inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kutlama programı kapsamında öğrenciler şiirler okudu, skeç gösterisi sundu ve yarışmalar düzenledi.

Programın sonunda 8'inci sınıf öğrencilerinin 1'inci sınıf öğrencilerine '"kulumuza Hoş Geldiniz Rüzgar Günü" yapıldı.

Programa Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Kayacan Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.