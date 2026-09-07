Haberler

Kargı'da 7 küçük aile işletmesine süt sağım makinesi hibe edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde 7 yetiştiriciye çift başlıklı süt sağım makinesi hibe edildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde 7 yetiştiriciye çift başlıklı süt sağım makinesi hibe edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Küçük Aile İşletmelerinde Süt Hijyeninin Sağlanması Projesi" kapsamında temin edilen makineler, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yetiştiricilere teslim edildiği bildirildi.

Projenin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) finanse edildiği belirtilen açıklamada, proje ile küçük aile işletmelerinde süt sağımının daha hijyenik, düzenli ve kontrollü şartlarda yapılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Makineli sağım sayesinde sağım sırasında sütün çevresel etkenlerle temasının azaltılması, süt kalitesinin korunması ve işletmelerde hijyen standartlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin ayrıca yetiştiricilerin iş gücü ve zamandan tasarruf etmesine, sağım işlemlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...

Vah Haluk vah! Ahbap deposunda dikkat çeken manzara
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...

"Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki..."
Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı

Endişelendiren görüntü! Herkes telefonundan gelen sese odaklandı
İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup

İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
İmamoğlu'nun oğlu hakim karşısında! 390 bin avro ve 772 bin liralık yelkenliyi anlattı

oğlu hakim karşısında
Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü

Alevler çarşıyı sardı! 6'sı çocuk 11 kişiden acı haber
İstanbul'da dehşet! Doktoru bıçakladı, ardından intihara kalkıştı

Doktoru bıçaklayıp kaçtı, sahilde kendini öldürmeye kalktı
Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı: Fiziki bozulma artmadan dağıtılsın

Ahbap deposundan çıkanlar için kayyum kararı!