Kargı'da 7 küçük aile işletmesine süt sağım makinesi hibe edildi

Çorum'un Kargı ilçesinde 7 yetiştiriciye çift başlıklı süt sağım makinesi hibe edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Küçük Aile İşletmelerinde Süt Hijyeninin Sağlanması Projesi" kapsamında temin edilen makineler, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yetiştiricilere teslim edildiği bildirildi.

Projenin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) finanse edildiği belirtilen açıklamada, proje ile küçük aile işletmelerinde süt sağımının daha hijyenik, düzenli ve kontrollü şartlarda yapılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Makineli sağım sayesinde sağım sırasında sütün çevresel etkenlerle temasının azaltılması, süt kalitesinin korunması ve işletmelerde hijyen standartlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin ayrıca yetiştiricilerin iş gücü ve zamandan tasarruf etmesine, sağım işlemlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA