Karganın seyir halindeki otomobilde seyahati ve sürücünün omzuna konması kamerada

Düzce'de bir karganın seyir halindeki otomobili takip edip önce aracın ön tarafına, ardından da sürücünün omzuna konması görüntülendi.

Efteni Gölü mevkisinde seyreden Hakan Çiçekoğlu'nun kullandığı otomobilin ön kısmındaki sileceğe karga kondu. Çiçekoğlu, araç hareket halinde olmasına rağmen bulunduğu yerden ayrılmayan kargayı cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

Uçtuktan sonra aracı takip edip tekrar otomobilin ön tarafına gelen karga, sürücünün yavaşlamasının ardından içeri girip Çiçekoğlu'nun omzuna kondu.

Çiçekoğlu, karganın seyir halindeki otomobilin ön tarafında bir süre kalmasını, uçtuktan sonra aracı takip etmesini ve omzuna konmasını kamerasıyla kaydetti.