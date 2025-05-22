Kargaların Yeni Mekanı: Baz İstasyonu Direği

Kargaların yeni mekanı baz istasyonu direği

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde kargaların baz istasyonu direğine yaptığı onlarda yuva ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kargalar yuvalarını çoğunlukla ağaçlara; daha düşük ihtimalle elektrik direkleri, uçurum kenarları, deliği olan herhangi bir yapılar ve evlere yaparlar. Kargalarda ortalama yuva yapma mevsimi Türkiye'de Şubat ayının son haftasında veya Mart ayının ilk haftasında başlar.

"Kargaların yeni mekanı baz istasyonu direği"

Kargalar, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Mahallesi'ndeki kavak ağaçlarının yanı sıra yaklaşık 30 metrelik baz istasyonu direğine yaptıkları onlarca yuva ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ağaç ve baz istasyonu direğine yuva yapan kargalardan rahatsız olan mahalle sakinleri, özellikle akşama doğru uçarak yoğun bir ses çıkardıklarını söylediler.