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Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

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Balıkesir Karesi ilçesine bağlı İbirler Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı İbirler Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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