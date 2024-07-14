Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri Devam Ediyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 87'ncisi düzenlenen Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri çeşitli etkinliklerle devam etti.

1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda düzenlenen şenliklerin ikinci gününde Karadenizli sanatçılar sahne aldı, halk oyunları gösterileri sergilendi.

Şenliklere katılanlar Karadeniz ezgileri eşliğinde horon oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar için ise uçurtma etkinliği düzenlendi. Bazı çocuklar, yamaçtaki çimenlerden kayarak eğlendi.

Gölyaka Belediyesi ekipleri, ilçenin doğal güzelliklerini tanıtan afiş ve broşürler dağıttı.

Şenliğe, Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Kardüz Yaylası Turizm Derneği Başkanı Arif Gelir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.