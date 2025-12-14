Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya, mevsimin ilk karı düştü ve kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Yaylanın yamaçlarında oluşan sis de karla güzel görüntüler oluşturdu.