Salıncak Çocuk Kulübü "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne Destek" etkinliği düzenledi

Güncelleme:
Salıncak Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen 'Kardeşlik Buluşmaları'nın üçüncüsü, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek temasıyla Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, rozet boyama, bayrak tasarımı ve şiir dinletisi gibi etkinliklere katılarak kültürel miras hakkında bilgi edindi.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneğinden yapılan açıklamaya göre etkinlik, ailelerin ve çocukların katılımıyla Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda kulübün gönüllü ekibi tarafından hazırlanan rozet boyama, bayrak tasarımı, afiş çalışmaları, dua köşesi ve şiir dinletisi etkinlikleri minik katılımcılara sunuldu.

Çocuklara yaşlarına uygun bilgilendirmeler yapıldı

Etkinliklerde katılımcılar, hem el becerilerini geliştirdi hem de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kültürel mirası hakkında yaşlarına uygun bilgi aldı.

Etkinliğe katılan çocuklar, hazırladıkları Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayraklarıyla dua köşesinde kardeşleri için iyi dileklerde bulundu.

Sahneye çıkan miniklerin şiir okuyarak katılımcıları selamladığı program, geleneksel "Amin" birlikteliği ve çekilişle sürpriz hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kulübün, dünyanın farklı bölgelerinde zorluklarla karşılaşan çocuklara dikkati çekmeyi ve kardeşlik bilincini güçlendirmeyi amaçlayan faaliyetlerinin yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
